Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

$/bbl   20.10 WTI 41.46 0.63 Brent 43.16 0.54

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 21.10.2020 09:24

Налоговые отчеты свидетельствуют о наличии у Трампа счета в китайском банке

Налоговые отчеты президента США Дональда Трампа показывают, что Китай является одной из трех зарубежных стран, где у американского лидера есть банковский счет, сообщила газета The New York Times.

По данным издания, счет в Китае контролируется компанией Trump International Hotels Management LLC, которая заплатила $188 тыс. 561 в виде налогов в Китае с 2013 по 2015 год.

Помимо счета в Китае, по данным газеты, Трамп также имеет банковские счета в Великобритании и Ирландии.

Отмечается, что счета президента в иностранных банках оформлены на юридических лиц, соответственно они не фигурируют в публичных финансовых отчетностях президента.

Налоговые отчеты не содержат подробных сведений о том, сколько денег могло пройти через зарубежные счета Трампа.

Алан Гартен, юрист Trump Organization, заявил изданию, что компания "открыла счет в китайском банке, имеющем офисы в Соединенных Штатах, чтобы платить местные налоги", связанные с усилиями по ведению бизнеса там. Он уточнил, что счет был открыт после того, как Trump Organization открыла офис в Китае "для изучения потенциала гостиничных сделок в Азии".

"Никаких сделок или других деловых операций никогда не осуществлялось, и с 2015 года офис оставался бездействующим", - заявил Гартен.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, КИТАЙ, ТРАМП, СЧЕТ


Похожие новости


Введенные в 2018 году США пошлины на китайские товары на сумму в $250 млрд не отвечают нормам международного права - ВТО США отзывают визы у 1 тыс. китайских студентов и аспирантов - госдеп Трамп считает, что предотвратил превращение КНР в ведущую военную державу мира Трамп намерен покончить с зависимостью американской экономики от китайской США намерены помешать торговле вооружениями между Китаем и Ираном - Помпео США должны быть готовы к соперничеству с РФ и КНР по всему миру - шеф Пентагона

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]