Налоговые отчеты свидетельствуют о наличии у Трампа счета в китайском банке

Налоговые отчеты президента США Дональда Трампа показывают, что Китай является одной из трех зарубежных стран, где у американского лидера есть банковский счет, сообщила газета The New York Times.
По данным издания, счет в Китае контролируется компанией Trump International Hotels Management LLC, которая заплатила $188 тыс. 561 в виде налогов в Китае с 2013 по 2015 год.
Помимо счета в Китае, по данным газеты, Трамп также имеет банковские счета в Великобритании и Ирландии.
Отмечается, что счета президента в иностранных банках оформлены на юридических лиц, соответственно они не фигурируют в публичных финансовых отчетностях президента.
Налоговые отчеты не содержат подробных сведений о том, сколько денег могло пройти через зарубежные счета Трампа.
Алан Гартен, юрист Trump Organization, заявил изданию, что компания "открыла счет в китайском банке, имеющем офисы в Соединенных Штатах, чтобы платить местные налоги", связанные с усилиями по ведению бизнеса там. Он уточнил, что счет был открыт после того, как Trump Organization открыла офис в Китае "для изучения потенциала гостиничных сделок в Азии".
"Никаких сделок или других деловых операций никогда не осуществлялось, и с 2015 года офис оставался бездействующим", - заявил Гартен.
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