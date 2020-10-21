Прогноз по доходам госбюджета Азербайджана за 9 месяцев перевыполнен на 1,2%

Дефицит госбюджета Азербайджана в январе-сентябре 2020 года составил 677,6 млн манатов или 1,3% ВВП, отмечается в данных министерства финансов.
Согласно оперативным данным Минфина, доходы госбюджета Азербайджана в отчетный период составили 17 млрд 964,6 млн манатов (исполнение составило 101,2%).
В структуре доходов поступления по линии Государственной налоговой службы составили 5 млрд 672,6 млн манатов (102,8% от прогноза), в том числе от ненефтяного сектора – 4 млрд 249,9 млн манатов (рост на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) или 74,9% всех сборов по линии ведомства.
Поступления в госбюджет по линии Государственного таможенного комитета в отчетный период составили 2 млрд 955,3 млн манатов (101,1% от прогноза).
Трансферты в госбюджет из Государственного нефтяного фонда составили 8 млрд 852,5 млн манатов, прочие доходы – 110,3 млн манатов, внебюджетные доходы бюджетных организаций – 373,9 млн манатов.
В III-ем квартале поступления в госбюджет составили 5 млрд 941,8 млн манатов.
Расходы госбюджета за январь-сентябрь 2020 года составили 18 млрд 642,2 млн манатов (рост на 11,7%). Уровень исполнения по расходам за отчетный период составил 98,6%.
Социальные расходы составили 7 млрд 171,7 млн манатов или 38,5% всех расходов госбюджета за отчетный период. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их объем увеличился на 21,8%.
Текущие расходы госбюджета в январе-сентябре составили 12 млрд 188 млн манатов или 65,4% всех расходов госбюджета, капитальные – 4 млрд 927,6 млн манатов (26,4% всех расходов), расходы на обслуживание госдолга и обязательств – 1 млрд 526,6 млн манат (8,2% всех расходов).
В июле-сентябре бюджетные расходы составили 6 млрд 911,4 млн манатов.
Прогноз по доходам госбюджета на 2020 год составляет 24 млрд 124 млн манатов, расходам - 27 млрд 492,2 млн манатов. Дефицит госбюджета на 2020 год прогнозируется на уровне 3 млрд 368,2 млн манатов или 4,9% ВВП.
А.Мамедов
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