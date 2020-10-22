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Карабахский конфликт 22.10.2020 15:23

Фуад Ахундов в эфире телеканала «Дождь»: Никол Пашинян отягощает ситуацию

Ереван не заинтересован в дипломатическом урегулировании нагорно-карабахского конфликта и премьер-министр Армении Никол Пашинян делает все, чтобы усугубить ситуацию, заявил завсектором Администрации президента Азербайджана Фуад Ахундов.

«Заявление Никола Пашиняна об отсутствии дипломатического решения конфликта в очередной раз демонстрирует, что Армения совершенно не заинтересована в мирном урегулировании. И это он говорит в момент, когда идут консультации между министрами иностранных дел в Москве, ожидаются консультации в США. Это отягощает ситуацию. И все же мы будем обсуждать и консультироваться», - сказал Ахундов, комментируя в эфире телеканала «Дождь» вопрос об ожиданиях в связи с предстоящими консультациями глав МИД Азербайджана и Армении по инициативе госсекретаря США Майка Помпео.

Завсектором ответил также на утверждения о сирийских боевиках, воюющих на азербайджанской стороне. «Вот уже более 20 дней авторитетные издания всего мира вынуждены показывать армянские фейки. Мы все видели кадры из Ближнего Востока, Сирии, Афганистана, где на джипах с пулеметами разъезжают боевики и стреляют. Вы уже 20 дней наблюдаете кадры с нашей войны. Вы что-нибудь подобное видели?», - подчеркнул Ахундов, добавив, что в Карабахе армия 21 века (азербайджанская – ИФ) воюет против армии 20 века (армянской – ИФ).

А.Азизов

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Тэги: КАРАБАХ, СИТУАЦИЯ, МНЕНИЕ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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