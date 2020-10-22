Никаких иностранных наемников в армии Азербайджана нет – президент Алиев

В армии Азербайджана отсутствуют иностранные наемники, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Что касается Азербайджана, прежде всего, неправительственная организация "Сирийский наблюдательный центр по правам человека" не является надежной организацией. Мы знаем много фейковых новостей о войне в Сирии. Этой политически мотивированной НПО нет доверия. Сначала нам нужно выяснить, кто их финансирует, а затем выяснить, кто стоит за этими слухами», - сказал Алиев в интервью японской газете Nikkei, передает "Интерфакс-Азербайджан".
По его словам, во-вторых, ни одна страна не предоставила Азербайджану никаких доказательств о наличии наемников. «Только слухи, только беспочвенные заявления. Я потребовал доказательств. Мы находимся в активной фазе конфликта более 20 дней, где доказательства? Предоставьте нам доказательства. Нет никаких доказательств. Следовательно, эти слухи необходимо прекратить. Азербайджан воюет сам. Нам не нужны иностранные бойцы. У нас в регулярной армии достаточно людей, достаточно солдат и офицеров. Наше население составляет 10 миллионов человек. Если нам понадобятся дополнительные бойцы, мы объявим полную мобилизацию и привлечем. Так что в этом нет необходимости. Это совершенно неверная информация», - отметил он.
При этом президент подчеркнул, что в подразделениях армянской армии есть отряды с иностранными наемниками. «Прежде всего, хочу сказать, то, что Армения привлекает наемников и боевиков с Ближнего Востока, не является секретом. Это признал даже премьер-министр Армении. Однако, он сказал, что это армяне по национальности. Во-первых, никто не знает, коренные они армяне или нет. У нас есть информация, что на стороне Армении сейчас воюют представители других народов. Во-вторых, если человек является этническим армянином и гражданином другой страны, это не означает, что он не наемник. Среди нейтрализованных нами на поле боя лиц, есть лица с ливанскими и канадскими паспортами. У нас есть доказательства того, что против нас воюют граждане Франции, США, лица армянского происхождения, но граждане этих стран, граждане бывшего Советского Союза, граждане стран Ближнего Востока», - подчеркнул он.
Алиев добавил, что Армения использовала наемников и в первой карабахской войне. «Это не секрет. Некоторые из них были нейтрализованы Азербайджаном, и армяне воздвигли в их честь большие памятники, памятники в честь международных террористов. Это показывает, что Армения - террористическое государство», - сказал президент Азербайджана.
Х.Насирзаде
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