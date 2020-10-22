Возможности России защитить свои интересы прекрасно известны всем её партнерам - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ему неинтересна позиция Анкары по вопросу принадлежности Крыма, так как Россия способна защитить свои интересы, и ее международные партнеры не должны в этом сомневаться.
"Что касается каких-то устремлений по поводу Крыма или чего-то еще. Я этого не знаю, мне это неинтересно потому, что интересы России надежно защищены, и в этом вы можете даже ни на секунду не сомневаться", - сказал он на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай" в режиме видеоконференции.
"Я уверен, что и наши другие партнеры это прекрасно понимают и отдают себе в этом отчет", - добавил Путин.
Президенту России в ходе дискуссии указали на попытки нынешних турецких властей расширить зоны своего влияния до границ бывшей Османской империи, в которую входил, в том числе и Крым.
"Я не знаю по поводу того, что планирует президент Эрдоган, как он относится к османскому наследию, это вы у него спросите", - ответил Путин.
"Я знаю, что сегодня объем торгового оборота у нас свыше $20 млрд, я знаю, что Турция реально заинтересована в том, чтобы это сотрудничество продолжалось", - добавил он.
Говоря об отказе Анкары признавать Крым российским, Путин заметил: "Ну, что ж, у нас далеко не все совпадает. Так же, как и по ситуации в Закавказье. Наши точки зрения часто расходятся".
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