Путин - Эрдогану: мы продолжим наш конструктивный диалог и совместную работу по актуальным вопросам

Президент РФ Владимир Путин намерен и дальше продолжать конструктивный диалог и совместную работу по актуальным вопросам международной повестки дня с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
"Трудно переоценить Ваш многолетний личный вклад в укрепление дружественных, взаимовыгодных отношений между нашими странами. И конечно, мы продолжим наш конструктивный диалог и совместную работу по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня", - говорится в поздравительной телеграмме Путина Эрдогану по случаю 70-летия президента Турции, размещенной на сайте Кремля в понедельник.
Путин отметил, что Эрдоган пользуется высоким авторитетом среди соотечественников и за рубежом "как опытный и дальновидный политик, многое делающий для социально-экономического развития Турции и защиты её интересов на мировой арене".
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