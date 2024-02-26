Путин - Эрдогану: мы продолжим наш конструктивный диалог и совместную работу по актуальным вопросам

Президент РФ Владимир Путин намерен и дальше продолжать конструктивный диалог и совместную работу по актуальным вопросам международной повестки дня с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Трудно переоценить Ваш многолетний личный вклад в укрепление дружественных, взаимовыгодных отношений между нашими странами. И конечно, мы продолжим наш конструктивный диалог и совместную работу по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня", - говорится в поздравительной телеграмме Путина Эрдогану по случаю 70-летия президента Турции, размещенной на сайте Кремля в понедельник.

Путин отметил, что Эрдоган пользуется высоким авторитетом среди соотечественников и за рубежом "как опытный и дальновидный политик, многое делающий для социально-экономического развития Турции и защиты её интересов на мировой арене".