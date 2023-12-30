Путин в поздравлении Эрдогану высказался за дальнейшие действия на благо стабильности на евразийском континенте

Президент РФ Владимир Путин в новогоднем послании президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану выразил уверенность в дальнейшем развитии политического диалога и экономического сотрудничества.

Путин подчеркнул, что "за последнее время удалось немало сделать для развития многопланового сотрудничества между Россией и Турцией: совместными усилиями страны последовательно воплощали в жизнь крупные энергетические и инфраструктурные проекты, содействовали урегулированию региональных конфликтов", сообщает пресс-служба Кремля.

"В наступающем году Москва и Анкара продолжат наращивать двусторонний политический диалог, продуктивную кооперацию в различных сферах - на благо дружественных народов, в интересах укрепления безопасности и стабильности на евразийском континенте", - сказано в сообщении.