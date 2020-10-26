Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

23.10 $/bbl   WTI 39.85 -0.79 Brent 41.77 -0.69

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 26.10.2020 16:49

Azer-Turk Bank увеличил в январе-сентябре 2020г активы на 1%

Азербайджано-турецкий «Azer-Turk Bank» увеличил в январе-сентябре 2020 года активы на 1% - до 351,04 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель (без учета резервов, созданных для покрытия возможных потерь) на 30 сентября 2020 года составил 167,718 млн манатов (спад на 10,1%). При этом портфель по потребительским кредитам на конец отчетного периода оценивается в 47,391 млн манатов (спад на 14,7%), по бизнес-кредитам – 40,632 млн манатов (спад на 34,3%).

Обязательства банка равны 295,184 млн манатов (рост на 1%). Депозитный портфель на конец сентября составляет 164,634 млн манатов (спад на 8,7%), в том числе вклады физических лиц – 72,736 млн манатов (рост на 0,8%).

Капитал банка на начало октября 2020 года равен 55,856 млн манатов (рост на 0,5%), уставный капитал – 50 млн манатов (не изменился).

Чистая прибыль банка по итогам деятельности в отчетный период составила 89 тыс. манатов (спад на 86,8% по сравнению с январем-сентябрем 2019г - ИФ).

Azer-Turk Bank создан в мае 1995 года. Основным акционером является Госкомитет по имущественным вопросам Азербайджана (75%). Акционерами банка также являются турецкий Ziraat Bank, азербайджанская перестраховочная компания «AzRe Tekrarsigorta» и азербайджанская специализированная компания по страхованию жизни «Qala Heyat Sigorta».

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БАНК, АКТИВЫ


Похожие новости


Bank of Baku увеличил в январе-сентябре активы на 3,4%, сократил прибыль на 73,3% Unibank сократил в январе-сентябре активы на 4,4%, прибыль – на 47,4% Rabitabank увеличил в январе-сентябре активы на 16,5%, сократил прибыль на 49,6% AccessBank увеличил в январе-сентябре активы на 0,5%, прибыль превысила 3 млн манатов TuranBank в январе-сентябре увеличил активы на 12,7% Yelo Bank сократил в январе-сентябре активы на 8,8%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]