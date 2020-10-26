Azer-Turk Bank увеличил в январе-сентябре 2020г активы на 1%

Азербайджано-турецкий «Azer-Turk Bank» увеличил в январе-сентябре 2020 года активы на 1% - до 351,04 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель (без учета резервов, созданных для покрытия возможных потерь) на 30 сентября 2020 года составил 167,718 млн манатов (спад на 10,1%). При этом портфель по потребительским кредитам на конец отчетного периода оценивается в 47,391 млн манатов (спад на 14,7%), по бизнес-кредитам – 40,632 млн манатов (спад на 34,3%).

Обязательства банка равны 295,184 млн манатов (рост на 1%). Депозитный портфель на конец сентября составляет 164,634 млн манатов (спад на 8,7%), в том числе вклады физических лиц – 72,736 млн манатов (рост на 0,8%).

Капитал банка на начало октября 2020 года равен 55,856 млн манатов (рост на 0,5%), уставный капитал – 50 млн манатов (не изменился).

Чистая прибыль банка по итогам деятельности в отчетный период составила 89 тыс. манатов (спад на 86,8% по сравнению с январем-сентябрем 2019г - ИФ).

Azer-Turk Bank создан в мае 1995 года. Основным акционером является Госкомитет по имущественным вопросам Азербайджана (75%). Акционерами банка также являются турецкий Ziraat Bank, азербайджанская перестраховочная компания «AzRe Tekrarsigorta» и азербайджанская специализированная компания по страхованию жизни «Qala Heyat Sigorta».

А.Мамедов