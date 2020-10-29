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Финансы 29.10.2020 12:34

Банки-агенты АИКГФ в сентябре выдали ипотечных кредитов на 22,7 млн манатов

Банки-агенты Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (АИКГФ) в январе-сентябре 2020 года выдали ипотечных кредитов на сумму 180,5 млн манатов, что на 52,1% больше показателя аналогичного периода 2019 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

При этом в сентябре текущего года банки-агенты фонда выдали ипотечных кредитов на 22,7 млн манатов.

По данным ЦБА, АИКГФ за 9 месяцев 2020 года рефинансировал кредитов на сумму 80,5 млн манатов (спад на 57,3% по сравнению с январем-сентябрем 2019 года – ИФ).

Фонд в сентябре 2020 года не получил из госбюджета средств для финансирования социальной ипотеки. В целом, с начала года правительство выделило фонду 143,3 млн манатов из бюджета для финансирования соципотеки.

АИКГФ за январь-сентябрь привлек 175 млн манатов от размещения облигаций.

В 2019 году банки-агенты АИКГФ выдали ипотечных кредитов на 173,3 млн манатов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).

Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 150 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых. Первичный платеж составляет 15-25%.

Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых, срок - до 30 лет. Первичный платеж составляет 10%.

А.Мамедов

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Тэги: ИПОТЕКА, КРЕДИТЫ


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