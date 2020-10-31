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Карабахский конфликт 31.10.2020 11:45

Глава МИД Азербайджана и гендиректор Красного Креста обсудили обстрел ВС Армении мирных жителей

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках своего визита в Женеву провел встречу с гендиректором Международного комитета Красного Креста (МККК) Роберто Мардини, в ходе которой стороны обсудили текущую обстановку в зоне нагорно-карабахского конфликта, сообщает пресс-служба МИД.

"Байрамов проинформировал Мардини о грубых нарушениях Арменией международного гуманитарного права, отметив о регулярных преднамеренных ударах по азербайджанским городам, гражданскому населению и гражданской инфраструктуре вдали от зоне боевых действий, обстрел мирных жителей из запрещенного оружия и тяжелые потери, нанесенные гражданскому населению на сегодняшний день", - отмечается в сообщении.

В ходе встречи стороны подчеркнули необходимость вывода оккупационных сил с оккупированных территорий Азербайджана в соответствии с требованиями Совета Безопасности ООН для обеспечения прочного мира в регионе.

Х.Насирзаде

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, МИД, МККК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]