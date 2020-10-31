Глава МИД Азербайджана и гендиректор Красного Креста обсудили обстрел ВС Армении мирных жителей

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках своего визита в Женеву провел встречу с гендиректором Международного комитета Красного Креста (МККК) Роберто Мардини, в ходе которой стороны обсудили текущую обстановку в зоне нагорно-карабахского конфликта, сообщает пресс-служба МИД.

"Байрамов проинформировал Мардини о грубых нарушениях Арменией международного гуманитарного права, отметив о регулярных преднамеренных ударах по азербайджанским городам, гражданскому населению и гражданской инфраструктуре вдали от зоне боевых действий, обстрел мирных жителей из запрещенного оружия и тяжелые потери, нанесенные гражданскому населению на сегодняшний день", - отмечается в сообщении.

В ходе встречи стороны подчеркнули необходимость вывода оккупационных сил с оккупированных территорий Азербайджана в соответствии с требованиями Совета Безопасности ООН для обеспечения прочного мира в регионе.

Х.Насирзаде