Premium Bank увеличил в январе-сентябре активы на 4,3%, сократил прибыль – на 31%

Азербайджанский «Premium Bank» увеличил в январе-сентябре 2020 года активы на 4,3% - до 670,342 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.
Кредитный портфель банка на 30 сентября 2020 года составил 573,415 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2019 года на 1%).
Обязательства банка на конец отчетного периода равны 485,288 млн манатов (спад на 5,7%).
Депозиты в банке на конец сентября 2020г составили 431,188 млн манатов (спад на 8,4%), в том числе вклады населения – 323,068 млн манатов (спад на 12,7%).
Уставный капитал банка на 30 сентября 2020 года равен 154,601 млн манатов (рост на 47,8%), капитал – 185,054 млн манатов (рост на 44,6%).
Чистая прибыль банка по итогам января-сентября составила 7,65 млн манатов (спад на 31% по сравнению с показателем января-сентября 2019 года).
OАО Premium Bank действует с 25 января 2008 года и входит в десятку ведущих банков страны по объему активов. Акционерами банка являются 2 физических и одно юридическое лицо.
А.Мамедов
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