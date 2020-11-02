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Финансы 02.11.2020 14:12

Premium Bank увеличил в январе-сентябре активы на 4,3%, сократил прибыль – на 31%

Азербайджанский «Premium Bank» увеличил в январе-сентябре 2020 года активы на 4,3% - до 670,342 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.

Кредитный портфель банка на 30 сентября 2020 года составил 573,415 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2019 года на 1%).

Обязательства банка на конец отчетного периода равны 485,288 млн манатов (спад на 5,7%).

Депозиты в банке на конец сентября 2020г составили 431,188 млн манатов (спад на 8,4%), в том числе вклады населения – 323,068 млн манатов (спад на 12,7%).

Уставный капитал банка на 30 сентября 2020 года равен 154,601 млн манатов (рост на 47,8%), капитал – 185,054 млн манатов (рост на 44,6%).

Чистая прибыль банка по итогам января-сентября составила 7,65 млн манатов (спад на 31% по сравнению с показателем января-сентября 2019 года).

OАО Premium Bank действует с 25 января 2008 года и входит в десятку ведущих банков страны по объему активов. Акционерами банка являются 2 физических и одно юридическое лицо.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАНК, АКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]