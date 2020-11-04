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Дальнее зарубежье 04.11.2020 09:47

Байден намерен выступить с обращением и заявить о своей уверенности в победе на выборах в США

Кандидат в президенты от Демократической партии США Джо Байден намерен выступить с обращением по результатам выборов и заявить, что уверен в своей победе, сообщил телеканал CBS со ссылкой на информированный источник.

Байден одновременно планирует призвать к сдержанности, касающейся подсчета голосов избирателей, говорится в сообщении.

Заместитель руководителя выборного штаба Байдена написал в твиттере: "Мы намерены одержать победу!".

В то же время, СМИ в осторожной форме прогнозируют победу действующего президента республиканца Дональда Трампа.

Так, The Guardian пишет: "Сегодняшние результаты выборов вызывают у демократов болезненные воспоминания о выборах 2016 года, но союзники Джо Байдена все еще оптимистично настроены в отношении своих шансов на победу".

В 2016 году Трамп победил на выборах ставленника демократов Хиллари Клинтон.

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Тэги: США, ВЫБОРЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]