Байден намерен выступить с обращением и заявить о своей уверенности в победе на выборах в США

Кандидат в президенты от Демократической партии США Джо Байден намерен выступить с обращением по результатам выборов и заявить, что уверен в своей победе, сообщил телеканал CBS со ссылкой на информированный источник.
Байден одновременно планирует призвать к сдержанности, касающейся подсчета голосов избирателей, говорится в сообщении.
Заместитель руководителя выборного штаба Байдена написал в твиттере: "Мы намерены одержать победу!".
В то же время, СМИ в осторожной форме прогнозируют победу действующего президента республиканца Дональда Трампа.
Так, The Guardian пишет: "Сегодняшние результаты выборов вызывают у демократов болезненные воспоминания о выборах 2016 года, но союзники Джо Байдена все еще оптимистично настроены в отношении своих шансов на победу".
В 2016 году Трамп победил на выборах ставленника демократов Хиллари Клинтон.
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