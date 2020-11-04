Байден намерен выступить с обращением и заявить о своей уверенности в победе на выборах в США

Кандидат в президенты от Демократической партии США Джо Байден намерен выступить с обращением по результатам выборов и заявить, что уверен в своей победе, сообщил телеканал CBS со ссылкой на информированный источник.

Байден одновременно планирует призвать к сдержанности, касающейся подсчета голосов избирателей, говорится в сообщении.

Заместитель руководителя выборного штаба Байдена написал в твиттере: "Мы намерены одержать победу!".

В то же время, СМИ в осторожной форме прогнозируют победу действующего президента республиканца Дональда Трампа.

Так, The Guardian пишет: "Сегодняшние результаты выборов вызывают у демократов болезненные воспоминания о выборах 2016 года, но союзники Джо Байдена все еще оптимистично настроены в отношении своих шансов на победу".

В 2016 году Трамп победил на выборах ставленника демократов Хиллари Клинтон.