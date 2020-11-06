Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России перенесен на неопределенный срок

Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России, ранее запланированный на ноябрь этого года в казахстанском Кокшетау, перенес из-за ухудшения эпидситуации, сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали.
"В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации принято решение перенести на более поздний срок проведение XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России", - написал он в соцсетях в пятницу.
Ранее предполагалось, что ежегодный форум с участием глав двух государств в Кокшетау состоится во второй декаде ноября 2020 года.
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