Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России перенесен на неопределенный срок

Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России, ранее запланированный на ноябрь этого года в казахстанском Кокшетау, перенес из-за ухудшения эпидситуации, сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали.

"В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации принято решение перенести на более поздний срок проведение XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России", - написал он в соцсетях в пятницу.

Ранее предполагалось, что ежегодный форум с участием глав двух государств в Кокшетау состоится во второй декаде ноября 2020 года.