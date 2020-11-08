Байден обратился к нации и объявил о своей победе на президентских выборах в США

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден объявил о своей победе на состоявшихся 3 ноября президентских выборах.

"Мы выиграли выборы с максимальным количеством голосов - 74 млн", - заявил он в первом обращении к нации в качестве победившего на выборах кандидата в президенты из Уилмингтона (штат Делавэр).

Он отметил, что избиратели обеспечили демократам "убедительную чистую победу".

Байден заявил: "Я клянусь стать президентом, который будет не разъединять, а объединять".

"Что касается всех тех, кто голосовал за (действующего лидера США Дональда) Трампа, я понимаю то разочарование, которые вы испытываете сегодня, но теперь давайте дадим друг другу шанс. Настало время оставить в прошлом грубую риторику, снизить температуру, посмотреть друг на друга снова, прислушаться к друг другу", - сказал он.

И добавил: "Для того, чтобы добиться прогресса, мы должны перестать относиться к нашим оппонентам, как к врагам. Они не наши враги, они американцы", - заявил Байден.

Он призвал Конгресс США и обе главенствующие в стране партии к сотрудничеству в интересах всего американского народа.

В качестве приоритетов своей политики Байден назвал борьбу с коронавирусом, проявлениями расизма, восстановление экономики, климат.

"Теперь, после того, как предвыборная кампания закончилась, чего же хочет народ? В чем заключается наш мандат? Я уверен, что в следующем: американцы призвали нас руководствоваться силой порядочности, силой честности, науки и силы надежды, и сражаться в главных битвах нашего времени, битве за контроль над вирусом, битве за процветание, битве за обеспечение здравоохранения ваших семей, битве за достижение расовой справедливости и искоренения системного расизма в нашей стране, а также битве за спасение нашей планеты и контролю за изменением климата", - сказал он.

Так, Байден анонсировал запуск в январе 2021 года нового плана по борьбе с коронавирусом.

Наблюдатели обратили внимание, что кандидат в президенты не коснулся внешнеполитических проблем, ограничившись обещанием восстановить авторитет и лидирующее положение Америки в мире.

Ранее в субботу ведущие американские СМИ объявили о победе Байдена, основываясь на результатах подсчета голосов. Демократический кандидат набрал более 270 необходимых для победы голосов выборщиков.

В то же время действующий президент Дональд Трамп намерен оспаривать результаты голосования в некоторых штатах в судах.

"Мы все знаем, что Джо Байден путем подлога позиционирует себя победителем... В понедельник наш штаб подает в суд для того, чтобы выборное законодательство было соблюдено целиком и полностью, и чтобы был выбран истинный победитель", - говорится в заявлении Трампа.

По его словам, "американский народ имеет право на честные выборы: это означает подсчет законных голосов и отказ от подсчета незаконных - это единственный путь к тому, чтобы у американского народа было полное доверие к выборам".

"Шокирует то, что штаб Байдена отказывается согласиться с основными принципами и желает подсчета даже подложных голосов, поданных незарегистрированными избирателями или даже скончавшимися людьми", - отметил Трамп.

"Я не успокоюсь до тех пор, пока у американского народа не будет честного подсчета, которого он заслуживает, как того требует демократия", - подчеркнул он.