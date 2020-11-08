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Карабахский конфликт 08.11.2020 18:10

Президент Алиев отмечает политическую и моральную поддержку Анкары в урегулировании карабахского конфликта

Политическая и моральная поддержка Турции сыграли важную роль в разрешении нагорно-карабахского конфликта, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Президент Турции, мой дорогой брат Реджеп Тайып Эрдоган, неоднократно выражал свою поддержку Азербайджану в течение последнего месяца и до того, придавая нам дополнительную силу своими открытыми заявлениями, политической и моральной поддержкой. В то же время вы, уважаемый министр обороны, и другие наши братья неоднократно заявляли о своей поддержке Азербайджана. Вы отмечаете, что Турция рядом с Азербайджаном. Конечно же, эти заявления, эта политическая и моральная поддержка также сыграли важную роль в разрешении этого конфликта", - заявил Алиев, принимая в воскресенье глав МИД и Минобороны Турции Мевлюта Чавушоглу и Хулуси Акара.

Президент отметил особую значимость визита турецких министров в Баку в день освобождения Шуши от оккупации.

"Нам очень приятно, что вы приехали в Азербайджан, чтобы отметить это событие вместе с нами. Сегодня очень дорогой день для нашего народа, исторический день. Сегодня день освобождения Шуши. Ваше пребывание здесь в такой день имеет особое значение. Это еще один пример братства. Как и всегда, мы вместе и в хорошие, и в плохие дни. Это событие еще раз показывает насколько близки друг другу наши народы, насколько близки друг другу Турция и Азербайджан", - заявил Алиев.

"За это время пусть весь мир, те, кто нас любит, и те, кто нас не любит, увидят, что наше единство непоколебимо и вечно, и это так и будет продолжаться", - добавил глава Азербайджана.

Чавушоглу, в свою очередь, поздравил Алиева и весь азербайджанский народ с освобождением Шуши от армянской оккупации.

Н.Аббасова

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Тэги: ТУРЦИЯ, КАРАБАХ, РОЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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