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Карабахский конфликт 09.11.2020 12:46

Азербайджан может предоставить армянам в Карабахе муниципальное управление или культурную автономию - Алиев

Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана и останется ею как и любой другой регион страны, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Нагорный Карабах - это неотъемлемая часть Азербайджана. Он останется частью Азербайджана, как и любой другой регион. Мы не достигли большого прогресса в переговорном процессе, чтобы точно определить, какая форма правления будет там. Наша позиция заключается в том, что должен быть определенный уровень самоуправления, такой как муниципальное управление или культурная автономия для армян. Однако мы (в переговорах -ИФ) не зашли так далеко", - сказал Алиев в интервью "BBC News".

Однако, добавил президент, это будет зависеть от позиции правительства Армении.

"Им еще не поздно рассуждать логично и еще не поздно больше получить за столом переговоров. Потому что, как только мы возьмем под контроль другие города и села, для переговоров не останется места. Так что они теряют время. Если они будут действовать логически, мы сможем работать над некоторыми формами самоуправления. Мы не против. Однако они не должны нарушать территориальную целостность Азербайджана и должны опираться на лучший опыт европейских стран, таких как Италия, Швеция и Финляндия. Тогда, конечно, в регионе наступит мир",- добавил Алиев.

Президент Азербайджана также не исключил возможность формирования трехстороннего формата сотрудничества между Азербайджаном, Грузией и Арменией в перспективе.

"На мой взгляд, если честно, я не думаю, что есть шанс на мир с нынешним премьер-министром Армении. Правительство в Армении должно измениться, должны прийти разумные люди, люди, не причастные к кровопролитию и военным преступлениям, и тогда я думаю, что вместе мы сможем создать новый формат сотрудничества между Азербайджаном, Грузией и Арменией на Южном Кавказе, который существовал в советские времена", - заключил он.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АЛИЕВ, КАРАБАХ, СТАТУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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