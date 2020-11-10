Алиев заверил Путина, что лица, виновные в том, что сбили российский вертолет, будут наказаны - пресс-служба президента Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным заверил его в том, что лица, виновные в том, что сбили российский вертолет Ми-24, понесут наказание, говорится в сообщении пресс-службы президента Азербайджана.

"Президент Азербайджана выразил соболезнования с трагедией вокруг сбитого российского вертолета в Нахчыванском направлении азербайджано-армянской границы. Алиев сообщил Путину, что Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по данному факту, ведется расследование. Все винновые будут наказаны, и российская сторона будет проинформирована об этом", - говорится в информации.

Президент Азербайджана отметил, что инцидент носит случайный характер, в ночное время российский вертолет приняли за вертолет ВВС Армении.

Алиев также заявил о готовности Азербайджана выплатить компенсацию семьям погибших и пострадавших пилотов.

Путин, в свою очередь, выразил благодарность Алиеву за телефонный звонок, отметил недопустимость таких инцидентов.