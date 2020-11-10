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Карабахский конфликт 10.11.2020 04:00

Алиев заверил Путина, что лица, виновные в том, что сбили российский вертолет, будут наказаны - пресс-служба президента Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным заверил его в том, что лица, виновные в том, что сбили российский вертолет Ми-24, понесут наказание, говорится в сообщении пресс-службы президента Азербайджана.

"Президент Азербайджана выразил соболезнования с трагедией вокруг сбитого российского вертолета в Нахчыванском направлении азербайджано-армянской границы. Алиев сообщил Путину, что Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по данному факту, ведется расследование. Все винновые будут наказаны, и российская сторона будет проинформирована об этом", - говорится в информации.

Президент Азербайджана отметил, что инцидент носит случайный характер, в ночное время российский вертолет приняли за вертолет ВВС Армении.

Алиев также заявил о готовности Азербайджана выплатить компенсацию семьям погибших и пострадавших пилотов.

Путин, в свою очередь, выразил благодарность Алиеву за телефонный звонок, отметил недопустимость таких инцидентов.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АЛИЕВ, ПУТИН, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]