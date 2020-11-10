Главы МИД Азербайджана и России обсудили трехстороннее заявления по Карабаху

Главы МИД Азербайджана и России Джейхун Байрамов и Сергей Лавров во вторник провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

«В ходе беседы Байрамов подчеркнул важность трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года по инициативе РФ, отметив, что этот документ знаменует новый этап в разрешении нагорно-карабахского конфликта. Байрамов поблагодарил Россию за ее постоянные усилия по обеспечению мира в регионе», - отмечается в сообщении.

Лавров, в свою очередь, выразил удовлетворение подписанием этого заявления, что является важным шагом на пути к урегулированию конфликта.

«Этот документ имеет большое значение для обеспечения прочного мира в регионе», - отметил Лавров.

Х.Насирзаде