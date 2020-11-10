Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

05.11 $/bbl   WTI 38.79 -0.36 Brent 40.93 -0.30

Погода в Баку

  ночь день

Происшествия 10.11.2020 17:24

Дело о сбитом российском вертолете возбуждено по статье «халатное отношение к службе», его ведет прокуратура Нахчывана

Военная прокуратура Нахчывана возбудила уголовное дело по статье 342.2 (халатное отношение к службе – гибель двух и более человек по неосторожности, или во время войны или боевых действий) по инциденту со сбитым российским вертолетом Ми-24 на азербайджано-армянской границе 9 ноября, сообщает Генпрокуратура Азербайджана.

«В рамках уголовного дела сотрудники прокуратуры совместно с военными экспертами осмотрели ракетную установку, в том числе информационные системы, допрошены военнослужащие военной части, взяты необходимые документы и проведены другие следственные мероприятия», - говорится в сообщении Генпрокуратуры Азербайджана.

Ведомство отмечает, что в настоящее время определяется круг лиц, подозреваемых в совершении данного инцидента, и ведутся интенсивные оперативно-следственные мероприятия для привлечения их к ответственности.

По данному факту генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев направил письмо своему российскому коллеге Игорю Краснову, между ними также состоялся телефонный разговор.
«В ходе разговора Алиев рассказал о проведенных первичных мероприятиях, заверил Краснова, что расследование будет всесторонним и объективным», - подчеркивается в информации.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ВЕРТОЛЕТ, ДЕЛО


Похожие новости


Лавров в разговоре с Байрамовым заявил о необходимости скорейшего расследования инцидента со сбитым российским вертолетом МИД РФ: Москва получила заверения Баку в том, что виновные в происшествии со сбитым российским вертолетом будут наказаны Генпрокуратура Азербайджана начала расследование инцидента со сбитым российским вертолетом Азербайджан случайно сбил российский вертолет над Арменией, готов заплатить компенсацию - МИД Жертвами крушения вертолета Ми-8 в Красноярском крае стали 18 человек Более 200 человек ликвидируют последствия крушения вертолета Ми-8 в Хабаровске

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]