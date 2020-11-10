Дело о сбитом российском вертолете возбуждено по статье «халатное отношение к службе», его ведет прокуратура Нахчывана

Военная прокуратура Нахчывана возбудила уголовное дело по статье 342.2 (халатное отношение к службе – гибель двух и более человек по неосторожности, или во время войны или боевых действий) по инциденту со сбитым российским вертолетом Ми-24 на азербайджано-армянской границе 9 ноября, сообщает Генпрокуратура Азербайджана.
«В рамках уголовного дела сотрудники прокуратуры совместно с военными экспертами осмотрели ракетную установку, в том числе информационные системы, допрошены военнослужащие военной части, взяты необходимые документы и проведены другие следственные мероприятия», - говорится в сообщении Генпрокуратуры Азербайджана.
Ведомство отмечает, что в настоящее время определяется круг лиц, подозреваемых в совершении данного инцидента, и ведутся интенсивные оперативно-следственные мероприятия для привлечения их к ответственности.
По данному факту генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев направил письмо своему российскому коллеге Игорю Краснову, между ними также состоялся телефонный разговор.
«В ходе разговора Алиев рассказал о проведенных первичных мероприятиях, заверил Краснова, что расследование будет всесторонним и объективным», - подчеркивается в информации.
Р.Ахмедов
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