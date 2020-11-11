Миротворческие силы России и Турции будут размещены в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора - турецкий политик

Российские и турецкие миротворцы будут размещены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, заявил турецкий политик, председатель Партии националистического движения ТурцииДевлетБахчели.

«Российские и турецкие миротворцы будут размещены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре. Текст соглашения из девяти статей, с одобрения сторон, придает юридическую силу победе Азербайджана. Пашинян подошел к соглашению не по своей воле, а с железной рукой Азербайджана», - сказал Бахчели в среду, выступая на заседании парламентской группы своей партии.

Он напомнил, что «Армения должна вернуть Азербайджана оккупированные территории».

Н.Аббасова