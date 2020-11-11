Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

05.11 $/bbl   WTI 38.79 -0.36 Brent 40.93 -0.30

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 11.11.2020 19:32

Пандемия перестанет серьезно влиять на экономику РФ в начале 2021 г, ключевой проблемой станет бюджет - Белоусов

Существенное влияние коронавируса на экономику сойдет на нет к концу 2020 года - началу 2021 года, в следующем году основной проблемой станет бюджет и необходимость замещения бюджетных расходов инвестициями, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, выступая на форме "Сильные идеи для нового времени" в среду в Москве.

"СOVID - это трагическая, но тактическая история. Трагическая, потому что нельзя забывать о десятках тысяч погибших людей", - сказал он.

"Структурные последствия от COVID будут ощущаться достаточно долго", - добавил Белоусов. "Но сам по себе COVID не поколебал стратегическую линию, - отметил первый вице-премьер. - Второе, COVID - это история, которая закончится с высокой вероятностью в текущем году".

"Да, мы следующий год будем иметь последствия, и в 2022 году будет след тянуться достаточно долго", - сказал он.

"Следующий год вообще сложный будет. В следующем году одна из ключевых проблем - проблема бюджета. Мы должны выходить из того гигантского бюджетного дефицита, который сложился в этом году - 4,4% ВВП - для нас это очень много, для нашей экономики с ее специфической структурой. Поэтому в следующем году нам предстоит пройти через сжатие реальных расходов бюджета. Для того, чтобы выйти на тенденцию роста, нам это надо чем-то заменить, отсюда внимание к инвестициям", - описал Белоусов проблему бюджета в 2021 году.

"Но в целом, если говорить о ковидных таких проявлениях, острых, связанных с экономикой, я считаю эта история в этом году, может зимой 2021 года, завершится", - заявил Белоусов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЭКОНОМИКА, КОРОНАВИРУС, ВЛИЯНИЕ


Похожие новости


Путин назвал свободу и прямую поддержку людей важными для роста российской экономики России придется пройти через рецессию - Медведев Путин поручил правительству к 1 июня представить план по восстановлению и росту экономики, занятости и доходов населения Путин сообщил о подготовке нового пакета экстренных мер поддержки граждан и экономики Текущие ограничения из-за коронавируса приводят к потерям экономики РФ в $1,3 млрд в день Путин анонсировал ряд совещаний по поддержке секторов экономики

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]