Пандемия перестанет серьезно влиять на экономику РФ в начале 2021 г, ключевой проблемой станет бюджет - Белоусов

Существенное влияние коронавируса на экономику сойдет на нет к концу 2020 года - началу 2021 года, в следующем году основной проблемой станет бюджет и необходимость замещения бюджетных расходов инвестициями, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, выступая на форме "Сильные идеи для нового времени" в среду в Москве.

"СOVID - это трагическая, но тактическая история. Трагическая, потому что нельзя забывать о десятках тысяч погибших людей", - сказал он.

"Структурные последствия от COVID будут ощущаться достаточно долго", - добавил Белоусов. "Но сам по себе COVID не поколебал стратегическую линию, - отметил первый вице-премьер. - Второе, COVID - это история, которая закончится с высокой вероятностью в текущем году".

"Да, мы следующий год будем иметь последствия, и в 2022 году будет след тянуться достаточно долго", - сказал он.

"Следующий год вообще сложный будет. В следующем году одна из ключевых проблем - проблема бюджета. Мы должны выходить из того гигантского бюджетного дефицита, который сложился в этом году - 4,4% ВВП - для нас это очень много, для нашей экономики с ее специфической структурой. Поэтому в следующем году нам предстоит пройти через сжатие реальных расходов бюджета. Для того, чтобы выйти на тенденцию роста, нам это надо чем-то заменить, отсюда внимание к инвестициям", - описал Белоусов проблему бюджета в 2021 году.

"Но в целом, если говорить о ковидных таких проявлениях, острых, связанных с экономикой, я считаю эта история в этом году, может зимой 2021 года, завершится", - заявил Белоусов.