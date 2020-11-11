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Карабахский конфликт 11.11.2020 16:46

Политическая поддержка Анкары предотвратила вмешательство третьих сил в карабахский конфликт – президент Азербайджана

Политическая и моральная поддержка Турции Азербайджана предотвратила постороннее вмешательство в нагорно-карабахский конфликт, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«В эти дни я неоднократно благодарил моего дорогого брата, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Вчера мы еще раз говорили по телефону(…). Политическая и моральная поддержка Турции сыграла большую роль в достижении этой победы. Потому что слова (турецкого –ИФ) президента, что «Азербайджан не один, Турция с ним», сказанные в первые часы предотвратили попытки многих вмешаться в этот конфликт», - сказал Алиев в среду на встрече с военнослужащими, получившими ранения в ходе боевых действий в Карабахе, передает "Интерфакс-Азербайджан».

Он отметил, что наряду с Азербайджаном, победу над Арменией в Карабахе отмечают и в братской Турции.

«Это естественно. Потому что мы одна нация - два государства. (….) Азербайджанский народ высоко ценит поддержку и солидарность Турции», - сказал Алиев.

Н.Аббасова

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Тэги: ТУРЦИЯ, КАРАБАХ, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]