Политическая поддержка Анкары предотвратила вмешательство третьих сил в карабахский конфликт – президент Азербайджана

Политическая и моральная поддержка Турции Азербайджана предотвратила постороннее вмешательство в нагорно-карабахский конфликт, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«В эти дни я неоднократно благодарил моего дорогого брата, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Вчера мы еще раз говорили по телефону(…). Политическая и моральная поддержка Турции сыграла большую роль в достижении этой победы. Потому что слова (турецкого –ИФ) президента, что «Азербайджан не один, Турция с ним», сказанные в первые часы предотвратили попытки многих вмешаться в этот конфликт», - сказал Алиев в среду на встрече с военнослужащими, получившими ранения в ходе боевых действий в Карабахе, передает "Интерфакс-Азербайджан».

Он отметил, что наряду с Азербайджаном, победу над Арменией в Карабахе отмечают и в братской Турции.

«Это естественно. Потому что мы одна нация - два государства. (….) Азербайджанский народ высоко ценит поддержку и солидарность Турции», - сказал Алиев.

Н.Аббасова