ОПЕК в октябре увеличил нефтедобычу на 0,3 млн б/с, в основном из-за Ирака, Ливии, Нигерии, сделка ОПЕК+ исполнена на 104%

Страны ОПЕК в октябре увеличил добычу нефти на 322 тыс. баррелей в сутки по сравнению с сентябрем, пишет ОПЕК в ежемесячном отчете со ссылкой на вторичные источники данных.

Добычу ожидаемо увеличила Ливия (+300 тыс.б/с), где прекратились военные действия, ОАЭ, как и обещали, снизили добычу (-74 млн б/с).

В то же время, страны, постоянно не исполняющие соглашение ОПЕК+ - Ирак и Нигерия - вновь нарастили добычу в октябре. Так, Ирак, хоть и увеличил уровень исполнения сделки до 96%, но это без учета компенсаций недосниженных объемов. Так, участники сделки разрешили "двоечникам" компенсировать недосниженные в мае-июле объемы, снизив добычу дополнительно к своим квотам в течение августа-сентября, но и в эти месяцы Ирак не исполнил договоренности. После чего, "двоечникам" было разрешено компенсировать объемы до конца года.

Как сообщала иракская Somo, в результате, чтобы компенсировать "недосдачу", с октября Ирак должен был снижать добычу нефти на 1 млн б/с к уровню октября 2018 года, а не на 850 тыс. б/с, как установлено по официальной квоте. Согласно расчетам "Интерфакса", в октябре Ирак снизил добычу на 818 тыс. б/с к октябрю 2018 года.

В целом, по расчетам "Интерфакса", в октябре сделка исполнялась на 104% (Ливия, Венесуэла и Иран в сделке не участвуют).