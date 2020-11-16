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ТЭК 16.11.2020 21:23

Техкомитет ОПЕК+ предложил министрам рассмотреть отсрочку роста нефтедобычи на 3-6 мес

Эксперты технического комитета ОПЕК+ на заседании в понедельник предложили министрам рассмотреть возможность не повышать добычу нефти, как как это предполагается с января 2021 года, а отложить повышение на 3-6 месяцев, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных делегатов.

Эксперты видят риски для нефтяного рынка, поскольку восстановление идет медленнее, чем ожидалось.

Страны ОПЕК и не-ОПЕК в апреле текущего года приняли решение о беспрецедентном согласованном сокращении добычи нефти после падения на четверть спроса на нефть из-за пандемии COVID-19. Решение было принято сразу на два года, но с постепенным наращиванием производства. Так, если в мае-июне сокращение должно было составить 9,7 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года (при этом для России и Саудовской Аравии были приняты отдельные базы отсчета - 11 млн б/с), то с июля предполагалось наращивание добычи на 2 млн б/с (это повышение было перенесено на август), а с января 2021 года - еще на 2 млн б/с с удержанием этого уровня до мая 2022 года.

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Тэги: НЕФТЕДОБЫЧА, ОПЕК, ТЕХКОМИТЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]