Путин: Россия в ситуации с Карабахом стремилась соблюдать баланс сил

Россия в ситуации с Карабахом исходила из того, что должен быть соблюден баланс сил, заявил президент РФ Владимир Путин, заверив, что Армения не чувствовала себя брошенной.
"Что касается, не чувствовала ли себя Армения в одиночестве, уверяю вас, что Российская Федерация в рамках и многосторонних, и двусторонних обязательств, в том числе в сфере военно-технического сотрудничества, полностью выполняла все свои обязательства, за что руководство Армении, в том числе в лице премьер-министра Никола Пашиняна неоднократно выражало слова благодарности и подчеркивала, что Россия в полном соответствии со своими обязательствами выполняет все обязательства, прошу прощения за тавтологию, в этой сфере", - сказал Путин, отвечая на вопросы СМИ по ситуации в Нагорном Карабахе, кадры чего были показаны телеканалом "Россия-24" (ВГТРК).
Путин добавил: "Мы, кстати говоря, исходили из того, вот вы сейчас упомянули о роли Турции, вооруженных формированиях, мы исходили из того, что даже в ходе таких серьезных событий должен быть соблюден баланс сил, и уверяю вас в том, что Армения не чувствовала себя брошенной, забытой и Россия сделала все, чтобы этого не было".
Президент РФ отметил, что "так сложилась ситуация на поле боя". "О чем откровенно и честно сказал премьер-министр Пашинян в своем обращении к нации, во вчерашнем своем заявлении", - сказал Путин.
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