Назначен новый глава МИД Армении

Министром иностранных дел Армении назначен Ара Айвазян.

"Основываясь на предложении премьер-министра Армении, Ара Айвазян назначен министром иностранных дел Армении", - говорится в указе президента Армении Армена Саркисяна.

Ранее в среду 51-летний Айвазян решением премьер-министра был освобожден от должности замглавы МИД. До назначения на должность замминистра Айвазян был послом на Кубе, в Мексике, Коста-Рике, Панаме.

Накануне Саркисян подписал указ об освобождении от должности главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна. Также от должностей были освобождены замминистра иностранных дел Шаварш Кочарян и посол по особым поручениям МИД Армении Карен Мирзоян.