Назначен новый глава МИД Армении

Министром иностранных дел Армении назначен Ара Айвазян.
"Основываясь на предложении премьер-министра Армении, Ара Айвазян назначен министром иностранных дел Армении", - говорится в указе президента Армении Армена Саркисяна.
Ранее в среду 51-летний Айвазян решением премьер-министра был освобожден от должности замглавы МИД. До назначения на должность замминистра Айвазян был послом на Кубе, в Мексике, Коста-Рике, Панаме.
Накануне Саркисян подписал указ об освобождении от должности главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна. Также от должностей были освобождены замминистра иностранных дел Шаварш Кочарян и посол по особым поручениям МИД Армении Карен Мирзоян.
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