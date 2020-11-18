Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

16.11 $/bbl   WTI 41.34 1.21 Brent 43.82 1.04

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 18.11.2020 19:03

Трамп продолжает заявлять, что выиграл президентские выборы

Президент США Дональд Трамп в среду процитировал газету The New York Times, сообщившую, что в 2020 году он получил на 10,1 млн голосов больше, чем четыре года назад, и вновь заявил, что считает себя победителем состоявшихся ранее в ноябре выборов

"Президент Трамп получил на 10,1 млн голосов больше, чем он выиграл четыре года назад, включая на территориях, где проживает большинство испаноговорящих избирателей", - написала газета и разместила в твиттере ссылку на статью об этом.

Трамп, в свою очередь, опубликовал эту ссылку на своей странице и дописал рядом с ней: "И я выиграл выборы. Фальсификация результатов голосования по всей стране!"

В статье также говорится, что явка на выборах была рекордно высокой, несмотря на пандемию коронавируса. Обе крупнейшие американские партии получили больше голосов по сравнению с результатами выборов 2016 года.

Трамп отказывается признать поражение на выборах президента. Юристы его предвыборного штаба продолжают направлять иски в суды, стремясь оспорить результаты голосования на выборах в ряде ключевых штатов.

На данный момент эти усилия не увенчались существенными успехами. Если тенденция сохранится, то Трампу будет сложно добиться передачи спорных дел, потенциально способных изменить в его пользу результаты выборов, в верховный суд США. Именно сценария, подразумевающего рассмотрение жалоб штаба Трампа в верховном суде, больше всего опасаются в Демократической партии, так как в этом суде шесть судей и девяти считаются сторонниками республиканцев.

Многие наблюдатели отмечают, что выборы показали, что даже если Трамп и не останется президентом, "трампизм" надолго укоренился в американской политике. На это, по их мнению, указывает то, что Трамп как минимум не был разгромлен, а его республиканская партия смогла, судя по всему, удержать большинство в сенате, а в палате представителей - существенно сократила отставание от демократов. Все это произошло на фоне прогнозов СМИ перед выборами 3 ноября о так называемой синей волне: журналисты предполагали, что демократы, которых в США символизирует синий цвет, одержат убедительнейшую победу над республиканцами.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ВЫБОРЫ, ТРАМП, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Трамп: в штате Мичиган подсчитанных бюллетеней оказалось больше, чем проголосовавших избирателей Президент Эстонии запретила местным политикам критиковать избирательную систему США Американские телеканалы заявили о победе Байдена на выборах президента Байден после подсчета 98% голосов стал опережать Трампа в Пенсильвании Трамп в очередной раз заявил о многочисленных нарушениях на выборах Трамп заявил, что президентским выборам нанесен ущерб

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]