Трамп продолжает заявлять, что выиграл президентские выборы

Президент США Дональд Трамп в среду процитировал газету The New York Times, сообщившую, что в 2020 году он получил на 10,1 млн голосов больше, чем четыре года назад, и вновь заявил, что считает себя победителем состоявшихся ранее в ноябре выборов
"Президент Трамп получил на 10,1 млн голосов больше, чем он выиграл четыре года назад, включая на территориях, где проживает большинство испаноговорящих избирателей", - написала газета и разместила в твиттере ссылку на статью об этом.
Трамп, в свою очередь, опубликовал эту ссылку на своей странице и дописал рядом с ней: "И я выиграл выборы. Фальсификация результатов голосования по всей стране!"
В статье также говорится, что явка на выборах была рекордно высокой, несмотря на пандемию коронавируса. Обе крупнейшие американские партии получили больше голосов по сравнению с результатами выборов 2016 года.
Трамп отказывается признать поражение на выборах президента. Юристы его предвыборного штаба продолжают направлять иски в суды, стремясь оспорить результаты голосования на выборах в ряде ключевых штатов.
На данный момент эти усилия не увенчались существенными успехами. Если тенденция сохранится, то Трампу будет сложно добиться передачи спорных дел, потенциально способных изменить в его пользу результаты выборов, в верховный суд США. Именно сценария, подразумевающего рассмотрение жалоб штаба Трампа в верховном суде, больше всего опасаются в Демократической партии, так как в этом суде шесть судей и девяти считаются сторонниками республиканцев.
Многие наблюдатели отмечают, что выборы показали, что даже если Трамп и не останется президентом, "трампизм" надолго укоренился в американской политике. На это, по их мнению, указывает то, что Трамп как минимум не был разгромлен, а его республиканская партия смогла, судя по всему, удержать большинство в сенате, а в палате представителей - существенно сократила отставание от демократов. Все это произошло на фоне прогнозов СМИ перед выборами 3 ноября о так называемой синей волне: журналисты предполагали, что демократы, которых в США символизирует синий цвет, одержат убедительнейшую победу над республиканцами.
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