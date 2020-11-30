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ТЭК 30.11.2020 20:18

Страны ОПЕК договорились продлить ограничения на I кв., будут убеждать союзников по ОПЕК+ - министр Алжира

Страны ОПЕК договорились продлить действующие ограничения в 7,7 млн баррелей в сутки на первый квартал 2021 года и будут убеждать союзников по ОПЕК+ поддержать это решение, передает агентство Bloomberg слова министра энергетики Алжира, президент конференции ОПЕК Абдельмаджид Аттар.

"На уровне ОПЕК есть консенсус о продлении действующих ограничений в 7,7 млн б/с до конца марта", - заявил министр государственному алжирскому агентству.

Заседание всех министров ОПЕК+ намечено на 1 декабря.

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Тэги: ОПЕК, НЕФТЕДОБЫЧА, ОБСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]