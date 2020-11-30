Страны ОПЕК договорились продлить ограничения на I кв., будут убеждать союзников по ОПЕК+ - министр Алжира

Страны ОПЕК договорились продлить действующие ограничения в 7,7 млн баррелей в сутки на первый квартал 2021 года и будут убеждать союзников по ОПЕК+ поддержать это решение, передает агентство Bloomberg слова министра энергетики Алжира, президент конференции ОПЕК Абдельмаджид Аттар.
"На уровне ОПЕК есть консенсус о продлении действующих ограничений в 7,7 млн б/с до конца марта", - заявил министр государственному алжирскому агентству.
Заседание всех министров ОПЕК+ намечено на 1 декабря.
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