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Бизнес и законодательство 02.12.2020 13:36

Центр поддержки экспорта за 11 месяцев содействовал экспорту из Азербайджана товаров на $165,5 млн

Центр поддержки экспорта по принципу «единого окна» содействовал в течение января-ноября 2020 года экспорту товаров из Азербайджана на сумму $165,5 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

В январе этот показатель составил $13,8 млн, в феврале – $8,1 млн, марте - $15,3 млн, апреле – $1,9 млн, мае – $15,5 млн, июне – $23,7 млн, в июле – $17 млн, в августе – $19,5 млн, в сентябре – $19 млн, в октябре – $15 млн, в ноябре – $16,7 млн.

Как сообщалось ранее, в 2019 году этот показатель составил $140,4 млн.

«Единое окно» Центра поддержки экспорта создано в соответствии с указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 22 февраля 2017 года «О дополнительных мерах в связи с усилением позиции Азербайджана в качестве хаба цифровой торговли и расширением внешнеторговых операций».

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЕДИНОЕ/ОКНО, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]