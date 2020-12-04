Байден видит на посту главы Национального экономического совета экс-помощника Обамы

Кандидат от Демократической партии Джо Байден, объявивший о своей победе на выборах президента США, назвал бывшего помощника президента Барака Обамы по экономическим вопросам Брайана Диза главой Национального экономического совета, пишет The Wall Street Journal.
Кандидат на данный пост не требует утверждения со стороны Сената.
42-летний Диз занимал пост главы административно-бюджетного управления и заместителя директора экономического совета при Обаме. Он также был специальным советником Обамы по вопросам изменения климата. Кроме того, Диз помогал контролировать спасение автопроизводителей General Motors и Chrysler в 2009 году в рамках специально созданной в президентской администрации группы.
Национальный экономический совет создан в 1993 году президентом Биллом Клинтоном.
После ухода из Белого дома Диз работал в BlackRock Inc. - крупнейшей в мире инвесткомпании по объему активов под управлением.
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