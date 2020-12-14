Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0625 RUR   0.0233 GBR   2.2648 TRY   0.2162

Цена на нефть

11.12 $/bbl   WTI 46.57 -0.21 Brent 49.97 -0.28

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 14.12.2020 21:30

Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ перенесено с 17 декабря на 4 января

Заседания технического комитета ОПЕК+ (JTC) и министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), изначально назначенные на 16 и 17 декабря соответственно, перенесены на 3 и 4 января соответственно, говорится в сообщении ОПЕК.

13-е заседание министров всех стран ОПЕК+ назначено на 4 января, говорится в сообщении.

В середине ноября члены JMMC назначили следующие заседания JTC и JMMC, которые c мая проводятся ежемесячно, на 16 и 17 декабря. В ходе встречи всех министров стран ОПЕК+ 3 декабря было решено ежемесячно проводить министерские встречи для решения вопроса о необходимости постепенного наращивания добычи с условием, что ежемесячные пересмотры в первом квартале не должны превышать 0,5 млн б/с.

JMMC следит за исполнением условий сделки ее участниками, а также может давать рекомендации министрам ОПЕК+ о принятии решений для балансировки рынка. Заседание JMMC обычно предваряет заседание технического комитета ОПЕК+ (JTC).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, ОПЕК, ЗАСЕДАНИЯ


Похожие новости


ОПЕК в ноябре увеличил добычу на 707 тыс. б/с за счет Ливии, сделка ОПЕК+ исполнена на 104% Соглашение ОПЕК+ позволило стабилизировать цены на нефть в предсказуемом диапазоне - Новак Министры ОПЕК+ 4 января решат вопрос об уровне добычи с февраля ОПЕК+ продвинулась к сделке, детали не ясны Министр нефти Ирана прогнозирует сложные переговоры ОПЕК, предлагаются другие квоты Министры ОПЕК изучат перспективу продления квот ОПЕК+ при неполном согласии сторон

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]