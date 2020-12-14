Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ перенесено с 17 декабря на 4 января

Заседания технического комитета ОПЕК+ (JTC) и министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), изначально назначенные на 16 и 17 декабря соответственно, перенесены на 3 и 4 января соответственно, говорится в сообщении ОПЕК.
13-е заседание министров всех стран ОПЕК+ назначено на 4 января, говорится в сообщении.
В середине ноября члены JMMC назначили следующие заседания JTC и JMMC, которые c мая проводятся ежемесячно, на 16 и 17 декабря. В ходе встречи всех министров стран ОПЕК+ 3 декабря было решено ежемесячно проводить министерские встречи для решения вопроса о необходимости постепенного наращивания добычи с условием, что ежемесячные пересмотры в первом квартале не должны превышать 0,5 млн б/с.
JMMC следит за исполнением условий сделки ее участниками, а также может давать рекомендации министрам ОПЕК+ о принятии решений для балансировки рынка. Заседание JMMC обычно предваряет заседание технического комитета ОПЕК+ (JTC).
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