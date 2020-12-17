Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0786 RUR   0.0232 GBR   2.3012 TRY   0.218

Цена на нефть

16.12 $/bbl   WTI 47.82 0.20 Brent 51.08 0.32

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 17.12.2020 14:03

Российские миротворцы должны пресекать нарушения Арменией режима прекращения огня в Карабахе – Чавушоглу

Баку и Анкара обсуждают детали по деятельности российско-турецкого мониторингового центра по прекращению огня в Нагорном Карабахе, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Работы по созданию мониторингового центра уже начались. С российской стороной подписан соответствующий протокол. С другой стороны, нам необходимо с Азербайджаном, как со страной-хозяйкой, обсудить дальнейшие шаги. Турция и Азербайджан обсуждают вопросы касательно места расположения мониторинговых пунктов, самого центра и других точек, а также сколько человек приедет и есть ли необходимость в соглашении со страной-хозяйской на случай ЧС и прочие детали», – сказал Чавушоглу в интервью турецкому телеканалу TV24, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Он добавил, что мониторинговый центр будет создан в Агдамском районе Азербайджана в кратчайшие сроки.

«Мы предпримем все необходимые шаги для установления длительного прекращения огня. Есть необходимость в реализации этого вопроса, поскольку в последние дни имели место определенные нарушения со стороны Армении. Азербайджан, конечно же, дал адекватный встречный ответ на эти нарушения. Однако, здесь есть и ответственность российской стороны, поскольку по трехстороннему заявлению в Нагорном Карабахе присутствуют российские миротворческие силы, которые должны пресекать эти нарушения, в противном случае уважаемый Ильхам Алиев (президент Азербайджана – ИФ) уже дал месседж, что может быть предпринято», - сказал министр.

Чавушоглу сказал, что несмотря на эти нарушения, в целом ситуация с прекращением огня в настоящее время находится «в лучшей позиции, чем ранее».

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, КАРАБАХ, МИД


Похожие новости


В Азербайджан прибыли 136 саперов из Турции для очистки освобожденных территорий в Карабахе от мин Совместный российско-турецкий мониторинговый центр будет в Агдамском районе - президент Азербайджана Позиция президента России позволила снизить напряженность в Карабахе - Эрдоган Военные Турции и РФ готовы к работе в совместном центре по мониторингу перемирия в Карабахе, заявляют в турецкой партии власти Турция и Россия играют важную роль в обеспечении режима прекращения огня в Карабахе - Алиев Благодаря соглашению по Нагорному Карабаху в регионе появился шанс на мир - Чавушоглу

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]