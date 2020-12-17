Российские миротворцы должны пресекать нарушения Арменией режима прекращения огня в Карабахе – Чавушоглу

Баку и Анкара обсуждают детали по деятельности российско-турецкого мониторингового центра по прекращению огня в Нагорном Карабахе, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
«Работы по созданию мониторингового центра уже начались. С российской стороной подписан соответствующий протокол. С другой стороны, нам необходимо с Азербайджаном, как со страной-хозяйкой, обсудить дальнейшие шаги. Турция и Азербайджан обсуждают вопросы касательно места расположения мониторинговых пунктов, самого центра и других точек, а также сколько человек приедет и есть ли необходимость в соглашении со страной-хозяйской на случай ЧС и прочие детали», – сказал Чавушоглу в интервью турецкому телеканалу TV24, передает «Интерфакс-Азербайджан».
Он добавил, что мониторинговый центр будет создан в Агдамском районе Азербайджана в кратчайшие сроки.
«Мы предпримем все необходимые шаги для установления длительного прекращения огня. Есть необходимость в реализации этого вопроса, поскольку в последние дни имели место определенные нарушения со стороны Армении. Азербайджан, конечно же, дал адекватный встречный ответ на эти нарушения. Однако, здесь есть и ответственность российской стороны, поскольку по трехстороннему заявлению в Нагорном Карабахе присутствуют российские миротворческие силы, которые должны пресекать эти нарушения, в противном случае уважаемый Ильхам Алиев (президент Азербайджана – ИФ) уже дал месседж, что может быть предпринято», - сказал министр.
Чавушоглу сказал, что несмотря на эти нарушения, в целом ситуация с прекращением огня в настоящее время находится «в лучшей позиции, чем ранее».
Н.Аббасова
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