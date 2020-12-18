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Карабахский конфликт 18.12.2020 22:33

Российский офицер-сапёр погиб в Карабахе при разминировании дороги

Офицер группы разминирования Международного противоминного центра погиб 17 декабря при проведении разминирования участка дороги в районе населенного пункта Шуша, сообщает в пятницу Минобороны РФ.

"Произошел подрыв взрывного устройства. В результате подрыва получил тяжелое ранение офицер группы разминирования Международного противоминного центра. Военнослужащему была оперативно оказана медицинская помощь. При транспортировке в госпиталь офицер скончался от полученных травм", - сказано в сообщении.

"Семье военнослужащего министерством обороны будет оказана вся возможная и необходимая помощь и поддержка", - информирует ведомство.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАРАБАХ, КАРАБАХ, КАРАБАХ, ОФИЦЕР, ГИБЕЛЬ, ОФИЦЕР, ОФИЦЕР, ГИБЕЛЬ, ГИБЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]