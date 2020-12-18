Российский офицер-сапёр погиб в Карабахе при разминировании дороги

Офицер группы разминирования Международного противоминного центра погиб 17 декабря при проведении разминирования участка дороги в районе населенного пункта Шуша, сообщает в пятницу Минобороны РФ.

"Произошел подрыв взрывного устройства. В результате подрыва получил тяжелое ранение офицер группы разминирования Международного противоминного центра. Военнослужащему была оперативно оказана медицинская помощь. При транспортировке в госпиталь офицер скончался от полученных травм", - сказано в сообщении.

"Семье военнослужащего министерством обороны будет оказана вся возможная и необходимая помощь и поддержка", - информирует ведомство.