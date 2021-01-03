В Будапеште считают, что из-за ограниченных возможностей по производству российской вакцины "Спутник V" венгерские власти не будут располагать препаратом в достаточных количествах, и выбор стоит сделать в пользу китайской вакцины, заявил в воскресенье премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Мы знаем, что российская вакцина хороша, но ее объемов недостаточно, и их, вероятно, не будет, потому что существуют лимиты при ее производстве", - приводят слова Орбана западные СМИ.

По словам премьера, в сравнении со "Спутником V" "китайская вакцина более многообещающая, кажется, она будет доступна быстрее, и в более крупных объемах".

Он отметил, что идеальным вариантом для Венгрии был бы выбор при вакцинации гражданином страны либо западной, либо китайской вакцины.

Также Орбан подверг критике процесс распределения вакцин властями ЕС, указав, что в результате некоторые препараты становятся быстрее доступными в Канаде, Великобритании и Израиле, чем в ЕС.

"Мы следим за сетью контактов на востоке в то время, как Брюссель не делает этого... лучше стоять на двух ногах сразу", - резюмировал Орбан.

Вакцина, разработанная центром им. Гамалеи, была зарегистрирована в России 11 августа. В России в настоящее время продолжается пострегистрационное исследование вакцины на 40 тыс. добровольцев, из них половина уже вакцинированы. Заявки на приобретение свыше 1,2 млрд доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран.

В ноябре глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщал, что Венгрия приобретет образцы российской и китайской вакцин против коронавируса для того, чтобы протестировать их. Также в ноябре в Венгрию поступили первые образцы доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

28 декабря венгерские власти сообщили о получении из России 6 тыс. доз вакцины против коронавируса COVID-19.

31 декабря Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил, что вопреки сообщениям СМИ Венгрия не отказывалась от закупок российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

"К сожалению, сегодняшняя статья Reuters о том, что Венгрия решила не заказывать вакцину "Sputnik V", является еще одним примером фейковых новостей в авторитетных СМИ", - говорилось в заявлении РФПИ.