Лагард может сделать ЕЦБ лидером в борьбе с изменением климата среди мировых центробанков - эксперты

Кристин Лагард, возглавляющая Европейский центральный банк (ЕЦБ), может сделать его пионером борьбы с изменением климата за счет корректировки критериев программы количественного смягчения (QE).

В частности, ЕЦБ может сократить объемы выкупа облигаций компаний, являющихся главными загрязнителями окружающей среды, свидетельствуют результаты опроса экономистов, проведенного газетой Financial Times.

Ранее Лагард пообещала обратить особое внимание на проблему изменения климата в рамках стратегического пересмотра политики ЕЦБ, который планируется завершить ко второй половине 2021 года.

Две трети из 33 экономистов, опрошенных FT, уверены, что ЕЦБ в результате пересмотра политики откажется от принципов "рыночной нейтральности", в соответствии с которыми выкуп облигаций компаний производится в рамках определенных пропорций к рынку в целом.

Европейский ЦБ ранее подвергался критике в связи с тем, что реализуемая им программа выкупа корпоративных облигаций общим объемом 248 млрд евро в значительной мере фокусируется на нефтяных, газовых, энергетических и авиакомпаниях - главных загрязнителях окружающей среды, поскольку именно они выпускают больше всего облигаций.

"Принцип "рыночной нейтральности" всегда был просто уловкой, поскольку у ЕЦБ остается выбор, что покупать, и что не покупать, - отмечает главный экономист Aberdeen Standard Investments Пол Диггл. - Так почему бы не сделать выбор, согласующийся с приоритетами политики".

Другие мировые центробанки также ищут возможности для содействия решению проблемы изменения климата. Так, Банк Англии готовится в июне 2021 года провести стресс-тесты банков для оценки климатических рисков, а, например, шведский ЦБ исключил из своих резервов облигации регионов Австралии и Канады с чрезмерно высокими показателями выбросов CO2.

Федеральная резервная система (ФРС) в декабре официально стала членом Сообщества центральных банков и надзорных органов по повышению экологичности финансовой системы (Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System, NGFS).

Тем не менее, ни один из крупных центральных банков не ввел четких критериев для привязки программы выкупа облигаций к целям борьбы с изменением климата, отмечают эксперты. Лагард, однако, ранее уже намекала, что хотела бы пойти на это.

"В целом, вполне возможно, что в какой-то момент ЕЦБ будет так или иначе отдавать предпочтение "зеленым" выпускам и эмитентам в сравнении с "коричневыми", - говорит портфельный управляющий Pimco Константин Вейт.

В то же время, подобная идея может вызвать протесты со стороны отдельных членов совета управляющих ЕЦБ, включая главу Бундесбанка Йенса Вайдмана, который в прошлом месяце говорил, что "не ЕЦБ должен корректировать рыночные перекосы и недоработки политиков".

Директор по исследованиям Института мировой экономики Кильского университета Штефан Кутс полагает, что ЕЦБ "с большой вероятностью" адаптирует монетарную политику к климатическим целям. Кутс, однако, считает это "плохой идеей".

Диггл, однако, отмечает, что "стремление к климатическим целям в действительности поможет ЕЦБ в достижении целей ценовой стабильности, с учетом долгосрочных рисков, которые несет в себе изменение климата".