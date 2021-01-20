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Дальнее зарубежье 20.01.2021 15:29

Байден отзовет указы Трампа о визовых ограничениях для ряда стран, приостановит строительство стены на границе с Мексикой

Избранный президент США Джо Байден после приведения к присяге в среду намерен отозвать ряд решений, принятых уходящим президентом Дональдом Трампом, и касающихся отношений с другими странами.

Согласно плану на первый день президентства, опубликованному на сайте Байдена-Харрис, "избранный президент подпишет исполнительный указ, которым будет положен конец ограничениям на въезд в основном из мусульманских и африканских государств".

Кроме того, Байден намерен остановить начатое Трампом строительство заграждений на границе с Мексикой. "Избранный президент сегодня объявит о незамедлительном прекращении действия декларации о чрезвычайном положении (на границе с Мексикой), которая использовалась в качестве предлога для оправдания выделения средств на строительство стены", - говорится в плане.

"Это заявление приведет к незамедлительной приостановке реализации проектов по строительству стены, что позволит детально пересмотреть легальность использовавшихся методов выделения средств и контрактов", - отмечается в документе.

Строительство стены на границе с Мексикой в рамках борьбы против нелегальной иммиграции было одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа.

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Тэги: США, БАЙДЕН, РАСПОРЯЖЕНИЯ, ОТЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]