Байден отзовет указы Трампа о визовых ограничениях для ряда стран, приостановит строительство стены на границе с Мексикой

Избранный президент США Джо Байден после приведения к присяге в среду намерен отозвать ряд решений, принятых уходящим президентом Дональдом Трампом, и касающихся отношений с другими странами.

Согласно плану на первый день президентства, опубликованному на сайте Байдена-Харрис, "избранный президент подпишет исполнительный указ, которым будет положен конец ограничениям на въезд в основном из мусульманских и африканских государств".

Кроме того, Байден намерен остановить начатое Трампом строительство заграждений на границе с Мексикой. "Избранный президент сегодня объявит о незамедлительном прекращении действия декларации о чрезвычайном положении (на границе с Мексикой), которая использовалась в качестве предлога для оправдания выделения средств на строительство стены", - говорится в плане.

"Это заявление приведет к незамедлительной приостановке реализации проектов по строительству стены, что позволит детально пересмотреть легальность использовавшихся методов выделения средств и контрактов", - отмечается в документе.

Строительство стены на границе с Мексикой в рамках борьбы против нелегальной иммиграции было одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа.