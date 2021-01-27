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Дальнее зарубежье 27.01.2021 17:34

Халилзад останется на посту спецпредставителя США по Афганистану

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад сохранит свой пост при новой администрации президента США Джо Байдена, сообщил в среду телеканал TOLOnews со ссылкой на американские источники.

По данным афганского телеканала, мандат Халилзада продлен на неопределенный срок.

По устоявшейся традиции в США, многие дипломатические представители, особенно политические назначенцы, меняются с приходом к власти президента из соперничающей партии.

Источник также сообщил, что администрация Байдена приступила к оценке соглашения, заключенного 29 февраля прошлого года в столице Катара Дохе между США и радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), в особенности его "секретных приложений".

Предполагается, что процесс оценки соглашения займет три недели.

Документ предусматривает отказ талибов от связей с террористической группировкой "Аль-Каида" и от подрывной деятельности против США в обмен на поэтапный вывод американских войск из Афганистана.

12 сентября прошлого года в Дохе стартовали мирные переговоры между правительством Афганистана и талибами. До настоящего времени делегации не провели ни одной пленарной встречи, поскольку технические группы увязли в процедурных вопросах и согласовании повестки дня переговоров.

Ранее на этой неделе президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что после пересмотра соглашения с талибами США проведут с Кабулом консультации с целью выработки совместной дорожной карты его выполнения.

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Тэги: США, АФГАНИСТАН, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]