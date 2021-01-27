Халилзад останется на посту спецпредставителя США по Афганистану

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад сохранит свой пост при новой администрации президента США Джо Байдена, сообщил в среду телеканал TOLOnews со ссылкой на американские источники.
По данным афганского телеканала, мандат Халилзада продлен на неопределенный срок.
По устоявшейся традиции в США, многие дипломатические представители, особенно политические назначенцы, меняются с приходом к власти президента из соперничающей партии.
Источник также сообщил, что администрация Байдена приступила к оценке соглашения, заключенного 29 февраля прошлого года в столице Катара Дохе между США и радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), в особенности его "секретных приложений".
Предполагается, что процесс оценки соглашения займет три недели.
Документ предусматривает отказ талибов от связей с террористической группировкой "Аль-Каида" и от подрывной деятельности против США в обмен на поэтапный вывод американских войск из Афганистана.
12 сентября прошлого года в Дохе стартовали мирные переговоры между правительством Афганистана и талибами. До настоящего времени делегации не провели ни одной пленарной встречи, поскольку технические группы увязли в процедурных вопросах и согласовании повестки дня переговоров.
Ранее на этой неделе президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что после пересмотра соглашения с талибами США проведут с Кабулом консультации с целью выработки совместной дорожной карты его выполнения.
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