Халилзад останется на посту спецпредставителя США по Афганистану

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад сохранит свой пост при новой администрации президента США Джо Байдена, сообщил в среду телеканал TOLOnews со ссылкой на американские источники.

По данным афганского телеканала, мандат Халилзада продлен на неопределенный срок.

По устоявшейся традиции в США, многие дипломатические представители, особенно политические назначенцы, меняются с приходом к власти президента из соперничающей партии.

Источник также сообщил, что администрация Байдена приступила к оценке соглашения, заключенного 29 февраля прошлого года в столице Катара Дохе между США и радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), в особенности его "секретных приложений".

Предполагается, что процесс оценки соглашения займет три недели.

Документ предусматривает отказ талибов от связей с террористической группировкой "Аль-Каида" и от подрывной деятельности против США в обмен на поэтапный вывод американских войск из Афганистана.

12 сентября прошлого года в Дохе стартовали мирные переговоры между правительством Афганистана и талибами. До настоящего времени делегации не провели ни одной пленарной встречи, поскольку технические группы увязли в процедурных вопросах и согласовании повестки дня переговоров.

Ранее на этой неделе президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что после пересмотра соглашения с талибами США проведут с Кабулом консультации с целью выработки совместной дорожной карты его выполнения.