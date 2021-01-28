Единственный региональный банк в Азербайджане увеличил в 2020г активы на 28,7%

Азербайджанский Naxcivanbank увеличил в 2020 году активы на 28,7% - до 298,578 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель на конец 2020 года составил 117,088 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2019г на 26,6% - ИФ).

Обязательства банка равны 206,952 млн манатов (рост на 39,3%). Депозиты в банке оцениваются в 142,162 млн манатов (рост на 48,7%), в том числе вклады населения – 21,722 млн манатов (рост на 12,4%).

Капитал банка на конец отчетного периода равен 91 млн 626,37 тыс. манатов (рост на 9,7%), уставный капитал - 82,43 млн манатов (рост на 6,7%).

Чистая прибыль банка по итогам деятельности в 2020 году составила 7 млн 323,47 тыс. манатов, что на 41,4% выше показателя 2019 года.

Naxcivanbank лицензию на деятельность получил в августе 2008 года. Акционерами банка являются физические лица.

А.Гусейнова