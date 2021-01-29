Expressbank сократил в 2020г активы на 7,4%, прибыль – на 64,3%

Азербайджанский «Expressbank» сократил в 2020 году активы на 7,4% - до 313,448 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель банка на 31 декабря 2020 года равен 209,743 млн манатов (спад на 6,3%), в частности потребительские кредиты – 114,023 млн манатов (спад на 17%), бизнес-кредиты – 65,477 млн манатов (рост на 12%).

Обязательства банка на конец отчетного периода равны 192,39 млн манатов (спад на 14,2%). Депозитный портфель на начало 2021 года составил 118,656 млн манатов (спад на 31,9%), в том числе вклады населения – 93,523 млн манатов (спад на 34,5%).

На конец 2020 года капитал Expressbank составил 121,058 млн манатов (рост на 5,8%), уставный капитал – 112,545 млн манатов (без изменений).

Чистая прибыль банка по итогам деятельности в 2020 году составила 6,829 млн манатов (спад на 64,3% по сравнению с 2019 годом - ИФ).

Expressbank создан в 1989 году и входит в число 20 ведущих банков Азербайджана. Акционерами банка являются частные лица.

А.Мамедов