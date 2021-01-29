Expressbank сократил в 2020г активы на 7,4%, прибыль – на 64,3%

Азербайджанский «Expressbank» сократил в 2020 году активы на 7,4% - до 313,448 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.
Кредитный портфель банка на 31 декабря 2020 года равен 209,743 млн манатов (спад на 6,3%), в частности потребительские кредиты – 114,023 млн манатов (спад на 17%), бизнес-кредиты – 65,477 млн манатов (рост на 12%).
Обязательства банка на конец отчетного периода равны 192,39 млн манатов (спад на 14,2%). Депозитный портфель на начало 2021 года составил 118,656 млн манатов (спад на 31,9%), в том числе вклады населения – 93,523 млн манатов (спад на 34,5%).
На конец 2020 года капитал Expressbank составил 121,058 млн манатов (рост на 5,8%), уставный капитал – 112,545 млн манатов (без изменений).
Чистая прибыль банка по итогам деятельности в 2020 году составила 6,829 млн манатов (спад на 64,3% по сравнению с 2019 годом - ИФ).
Expressbank создан в 1989 году и входит в число 20 ведущих банков Азербайджана. Акционерами банка являются частные лица.
А.Мамедов
Азербайджан вернул Армении пятерых пленных
Предприниматели готовы открывать бизнес в Карабахе – глава KOBIA
Айвазян просит Азербайджан простить и вернуть армянских военных
В Турцию доставили 3,5 млн доз китайской вакцины от COVID-19
Иностранные туристы в Азербайджане сократили в 2020г операции с банковскими картами на 65,8%
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
ИВ Гянджи направит 600 тыс. манатов на устранение ущерба жилью, пострадавшему от армянских ракетных атак
Мексика выходит на третье место в мире по числу жертв коронавируса - власти
Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против российских юр- и физлиц
Главы Госкомздрава КНР и ВОЗ обсудили вопросы сотрудничества в борьбе с коронавирусом - ведомство
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
«Лаборатория Касперского» рассказывает о трендах в корпоративной кибербезопасности на 2021 год
Банк Республика создал возможность перечисления средств в «Фонд Возрождения Карабаха» через приложение Mobil Şöbə
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Администрация президента: Азербайджан уважает границы и территориальную целостность всех государств
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы