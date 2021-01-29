Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0567 RUR   0.0223 GBR   2.3298 TRY   0.2307

Цена на нефть

28.01 $/bbl   WTI 52.34 -0.51 Brent 55.53 -0.28

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 29.01.2021 17:05

GM планирует перейти к полностью электрической линейке автомобилей к 2035 году

Американский автопроизводитель General Motors Co.(GM) поставил целью полностью отказаться от продажи автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями к 2035 году.

Кроме того, компания объявила о намерении добиться углеродной нейтральности всех своих операций к 2040 году - на 10 лет раньше, чем планирует конкурирующая Ford Motor Co.

GM является одной из первых крупных автомобильных компаний, установивших временные рамки перехода к полностью электрической линейке автомобилей, пишет The Wall Street Journal.

Цели, озвученные главой GM Мэри Баррой, означают, что компании придется серьезно изменить нынешнюю модель бизнеса. В настоящее время на автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями приходится порядка 98% продаж GM. Крупные пикапы и внедорожники, которые приносят компании основную прибыль, входят в число наименее энергоэффективных автомобилей.

Ранее Барра заявляла, что GM инвестирует $27 млрд в производство 30 моделей электромобилей до 2025 года.

Власти ряда стран - от Японии до Великобритании - обещают запретить продажу автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями к 2035 году. Такой запрет планирует ввести и штат Калифорния - один из крупнейших автомобильных рынков в США.

"GM присоединяется к государствам и компаниям всего мира, работающих над тем, чтобы создать более безопасную и "зеленую" среду", - заявила Барра в четверг.

Для достижения поставленных целей автопроизводителю придется изменить все модели машин, переведя их на электрические или, возможно, водородные двигатели. Компания рассчитывает на разработанную ею технологию Ultium, которая, как ожидается, позволит сократить расход энергии в электромобилях на 60%. Это должно сделать электрические автомобили более доступными для покупателей.

"Мы сфокусируемся на том, чтобы предлагать покупателям автомобили с нулевым уровнем выбросов в разных ценовых категориях, - заявил Дэйн Паркер, отвечающий в GM за устойчивое развитие. - Нам нужно иметь продукцию, которая будет привлекать всех наших клиентов, продукцию, которую они хотят и которую могут себе позволить".

Представители GM также заявили в четверг, что планируют перевести все предприятия и принадлежащую компании недвижимость на энергообеспечение за счет возобновляемых источников к 2035 году. Ранее компания ставила эту цель на 2040 год.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, GM, ЭЛЕКТРОМОБИЛИ, ПЛАНЫ


Похожие новости


General Motors получила разрешение на эксплуатацию автомобилей без водителя в Сан-Франциско Трамп призвал GM немедленно начать производство аппаратов ИВЛ Трамп пригрозил сократить субсидии для General Motors General Motors начнет предоставлять услуги роботакси к 2019г GM построит исследовательский центр для работы над самоуправляемыми автомобилями GM ожидает увеличения прибыли в 2017 году, расширил программу выкупа акций на $5 млрд

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]