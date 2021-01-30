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Карабахский конфликт 30.01.2021 14:12

Президенты Азербайджана и Турции обсудили открытие Центра по мониторингу за перемирием в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу позвонил президенту Турции Реджебу Таййипу Эрдогану, сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

"Глава государства поздравил Эрдогана с открытием в Агдамском районе совместного турецко-российского центра по мониторингу за перемирием в Карабахе. Лидеры двух стран выразили уверенность, что запуск Центра послужит обеспечению долговременного мира и безопасности в регионе", - говорится в сообщении.

В ходе беседы было отмечено, что дружественные и братские отношения между Азербайджаном и Турцией будут и дальше успешно развиваться во всех сферах.

"Главы государств выразили удовлетворение активным участием турецких компаний в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана. Президенты Азербайджана и Турции также подчеркнули важность взаимной поддержки в борьбе с пандемией", - отмечается в сообщении.

А. Мамедов

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]