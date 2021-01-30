Президенты Азербайджана и Турции обсудили открытие Центра по мониторингу за перемирием в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу позвонил президенту Турции Реджебу Таййипу Эрдогану, сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

"Глава государства поздравил Эрдогана с открытием в Агдамском районе совместного турецко-российского центра по мониторингу за перемирием в Карабахе. Лидеры двух стран выразили уверенность, что запуск Центра послужит обеспечению долговременного мира и безопасности в регионе", - говорится в сообщении.

В ходе беседы было отмечено, что дружественные и братские отношения между Азербайджаном и Турцией будут и дальше успешно развиваться во всех сферах.

"Главы государств выразили удовлетворение активным участием турецких компаний в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана. Президенты Азербайджана и Турции также подчеркнули важность взаимной поддержки в борьбе с пандемией", - отмечается в сообщении.

А. Мамедов