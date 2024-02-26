Встреча Путина и Эрдогана не состоится до президентских выборов в РФ - Песков

Встреча лидеров РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана не состоится до президентских выборов в России, но подготовка к контактам на высшем уровне ведется, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"До выборов - нет", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
По словам представителя Кремля, "до выборов достаточно сжатый и напряженный график у президента, да и у господина Эрдогана весьма напряженный".
"Но подготовка к контактам на высшем уровне ведется, мы об этом неоднократно заявляли", - добавил он.
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