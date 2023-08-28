Эрдоган может 8 сентября посетить РФ для встречи с Путиным

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган может 8 сентября отправиться в Россию для обсуждения с главой российского государства Владимиром Путиным будущего черноморской зерновой инициативы, сообщает в понедельник Bloomberg со ссылкой на турецких чиновников.

"Ожидается, что Эрдоган встретится с Путиным в России на следующей неделе для обсуждения возрождения черноморской зерновой сделки. (...) По данным источников, он может отправиться в Россию 8 сентября", - информирует агентство.

По словам собеседников агентства, президент Турции планирует совершить визит в РФ до саммита G20 в Дели, который пройдет 9-10 сентября.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что осенью у Путина запланированы международные поездки, о которых Кремль своевременно сообщит, а встреча с Эрдоганом пройдет в ближайшее время.