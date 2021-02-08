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Карабахский конфликт 08.02.2021 21:48

Глава МИД Армении обсудил с замгоссекретаря США обстановку в Карабахе

Армяно-американские отношения, обстановку в Нагорном Карабахе и регионе обсудили в ходе телефонного разговора в понедельник министр иностранных дел Армении Ара Айвазян и и.о. заместителя госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипп Рикер.

В ведомстве отметили, что стороны заявили о важности решения ключевых вопросов карабахского урегулирования в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Согласно сообщению, стороны подтвердили готовность продолжить практические усилия по укреплению армяно-американских отношений, обсудили вопросы двусторонней повестки.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, МИД, США, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]