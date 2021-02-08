Глава МИД Армении обсудил с замгоссекретаря США обстановку в Карабахе

Армяно-американские отношения, обстановку в Нагорном Карабахе и регионе обсудили в ходе телефонного разговора в понедельник министр иностранных дел Армении Ара Айвазян и и.о. заместителя госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипп Рикер.

В ведомстве отметили, что стороны заявили о важности решения ключевых вопросов карабахского урегулирования в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Согласно сообщению, стороны подтвердили готовность продолжить практические усилия по укреплению армяно-американских отношений, обсудили вопросы двусторонней повестки.