Глава МИД Армении обсудил с замгоссекретаря США обстановку в Карабахе

Армяно-американские отношения, обстановку в Нагорном Карабахе и регионе обсудили в ходе телефонного разговора в понедельник министр иностранных дел Армении Ара Айвазян и и.о. заместителя госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипп Рикер.
В ведомстве отметили, что стороны заявили о важности решения ключевых вопросов карабахского урегулирования в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.
Согласно сообщению, стороны подтвердили готовность продолжить практические усилия по укреплению армяно-американских отношений, обсудили вопросы двусторонней повестки.
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