Байрамов и Рикер обсудили реализацию трехсторонних договоренностей по Карабаху

Глава МИД Азербайджана и и.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипп Рикер в понедельник провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана..

"Стороны обсудили текущую ситуацию в регионе, в том числе реализацию трехсторонних заявлений от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года", - отмечается в сообщении.

Байрамов и Рикер также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Н.Аббасова