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Карабахский конфликт 09.02.2021 09:26

Байрамов и Рикер обсудили реализацию трехсторонних договоренностей по Карабаху

Глава МИД Азербайджана и и.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипп Рикер в понедельник провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана..

"Стороны обсудили текущую ситуацию в регионе, в том числе реализацию трехсторонних заявлений от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года", - отмечается в сообщении.

Байрамов и Рикер также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Н.Аббасова

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Тэги: МИД, США, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]