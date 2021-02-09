Цены на нефть поддерживаются лишь сокращением предложения, спрос слабый - глава Total

Текущие достаточно высокие цены на нефть поддерживаются лишь сокращением предложения, а не балансом спроса и предложения, считает глава Total Патрик Пуяннэ.

"Спрос на нефть сейчас не очень высокий, коммерческие запасы остаются на высоком уровне, и текущие цены на нефть такие (высокие - ИФ), потому то некоторые игроки снижают производство", - сказал он в ходе общения с инвесторами.

Пуяннэ отметил, что это вопрос конкуренции нефти России, Саудовской Аравии и сланцевой нефти США. "Экономики этих стран не способны трансформироваться за 5 лет - им нужен определенный уровень цен на нефть. Они предпочтут снижать производство, а не упасть цене нефти, не знаю, до какого уровня", - отметил глава Total.

Он также отверг предположение, что спрос на нефть через пять лет может в результате энергоперехода упасть до 80 млн б/с (в доковидном 2019г в мире потреблялось 100 млн б/с нефти - ИФ), заметив, что такое возможно лишь в случае нескольких последовательных пандемий.

"Не забывайте, что мир работает благодаря тому, что у нас есть нефть, 80% мировой экономики карбонизировано", - подчеркнул он, отметив, что энергопереход займет время.