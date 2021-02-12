Президент США Джо Байден в пятницу заявил, что ему не терпится увидеть, как конгрессмены-республиканцы проголосуют в Сенате по делу об импичменте экс-президента Дональда Трампа.
"Я с нетерпением хочу видеть, как поступят мои друзья-республиканцы, выдержат ли они", - сказал он журналистам телеканала CNN на лужайке возле Белого дома.
В то же время президент пояснил, что у него нет планов обсуждать с кем-либо из сенаторов процесс импичмента или то, как они будут голосовать.
Накануне Байден вновь говорил, что не смотрит вживую слушания в Сенате по делу об импичменте. Также он выражал надежду, что слушания могут изменить позицию некоторых республиканцев в отношении Трампа.
В четверг менеджеры по импичменту Палаты представителей Конгресса США завершили свою аргументацию против Трампа, призвав Сенат осудить бывшего президента за подстрекательство к нападению на Капитолий 6 января.
Демократы использовали свой последний день аргументации, чтобы показать, что нападавшие на здание Конгресса действовали по указанию Трампа. Они также сосредоточились на заявлениях экс-президента о том, что его поведение было "совершенно уместным", и предупредили о том, что подобное может повториться.
Республиканцы в Сенате в основном высоко оценили презентацию менеджеров-демократов. Тем не менее ожидается, что не более пяти или шести республиканцев в Сенате проголосуют за осуждение бывшего президента, который по-прежнему обладает огромной властью над своей партией. Это намного меньше, чем 17 голосов республиканцев, необходимых для вынесения обвинительного приговора. Большинство республиканцев в Сенате все еще считает, что сам процесс импичмента в отношении экс-президента является неконституционным.
Процесс в Сенате начался почти через пять недель после штурма Капитолия 6 января. Тогда сторонники Трампа прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. Конгрессмены в Капитолии в тот момент занимались утверждением результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Джо Байден. Заседание Конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована. Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена.
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