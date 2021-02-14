США обвиняют другие страны в связи с COVID-19, но Вашингтон сам подорвал мировую борьбу с пандемией - власти КНР

Власти США выдвигают обвинения против других стран в связи с пандемией коронавируса COVID-19, однако именно действия Вашингтона оказали негативный эффект на международные усилия по борьбе с этой эпидемиологической угрозой, говорится в заявлении посольства КНР в Вашингтоне.

"То, что США совершили за последние годы, серьезно подорвало международные институты, включая Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), и сильно навредило международному сотрудничеству в отношении COVID-19", - отметили в дипмиссии.

"Но США, действуя теперь так, как будто бы ничего этого и не было, высказывают обвинения в адрес других стран, которые беззаветно поддерживали ВОЗ, и в адрес самой ВОЗ. С таким послужным списком, как (США - ИФ) могут добиться доверия всего мира?" - говорится в заявлении.

В то же время, отметили в посольстве, Пекин приветствует возвращение США в ВОЗ и выражает надежду, что Вашингтон поддержит ВОЗ реальными действиями, внеся свой вклад в международное сотрудничество против пандемии.

Накануне советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан призвал Китай обнародовать всю имеющуюся в его распоряжении информацию о происхождении коронавируса COVID-19. Говоря о расследовании ВОЗ о происхождении коронавируса, он отметил, что у США есть вопросы по поводу ряда выводов, в частности - "насчет того, каким образом они были сделаны".

Ранее в феврале группа экспертов ВОЗ в сопровождении китайских коллег посетила китайский город Ухань, в котором в конце 2019 года медики впервые обнаружили следы COVID-19. По итогам поездки в ВОЗ заявили, что вопрос о происхождении вируса все еще остается открытым. При этом специалисты назвали маловероятной версию о том, что вирус изначально хранился в лаборатории в Ухане, а затем каким-то образом начал распространяться за ее пределами.

Версию о лабораторном происхождении коронавирусной инфекции озвучивали, в частности, в администрации предыдущего президента США Дональда Трампа.

В администрации Трампа также неоднократно утверждали, что ВОЗ причастна к сокрытию информации о возникновении вспышки коронавируса COVID-19. В связи с этим в середине апреля 2020 года Трамп принял решение о временной приостановке участия США в работе ВОЗ до проведения расследования о неудачном ответе организации на вспышку коронавируса COVID-19.

Однако новый президент США Джо Байден подписал указ, который отменил решение Трампа о выходе из ВОЗ.