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Дальнее зарубежье 22.02.2021 22:30

В секторе Газа начали вакцинацию от COVID-19 российским препаратом "Спутник V"

В секторе Газа в понедельник началась вакцинация населения против COVID-19 российским препаратом "Спутник V", передают западные СМИ.

"Приоритет будет отдаваться медицинским сотрудникам, которые работают на передовой, затем больным пожилым людям", - заявил журналистам представитель палестинского Минздрава.

На прошлой неделе в сектор Газа доставили две тысячи доз вакцины "Спутник V" от палестинской администрации, затем еще 20 тыс. доз из ОАЭ. Вторую поставку организовал политический оппонент главы палестинской администрации Махмуда Аббаса Мохаммед Дахлан. С 2011 года Дахлан проживает в изгнании в Абу-Даби, куда он переехал после ссоры с Аббасом. Впоследствии его заочно приговорили к трехлетнему тюремному сроку за хищение. До этого Дахлан был одним из наиболее высокопоставленных членов партии ФАТХ, которую возглавляет Аббас.

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Тэги: БЛИЖВОСТОК, ГАЗА, ПАЛЕСТИНЦЫ, ВАКЦИНАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]