Лидер оппозиционной партии задержан в столице Грузии полицейским спецназом

Председатель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанор Мелия задержан во вторник в своем офисе в Тбилиси.

Как сообщили журналистам активисты партии, в здание ворвались спецназовцы и пустили газ, в результате чего сопротивление оказать им удалось. Пострадали несколько сторонников оппозиции.

В МВД Грузии пока не комментируют произошедшее.